Cette console est phénoménale.Profitez-en, chérissez-la, collectionnez ses jeux physique tant que vous pouvez. C'est l'une des dernières grandes consoles.Elle a TROP de jeux. Je crois qu'elle vivra encore 10 ans rien qu'avec les téléchargements.Je suis époustouflé par la qualité et la variété des titres, et pas que Nintendo. Cette console est un bijou. Je n'ai pas vu ça depuis la GBA.Seul bémol : ces putes de Nintendo, comme pour la 3DS avant la Switch, ont fait des sticks un point faible de la console. Avec la DSLite, c'était la charnière qui pétait au bout d'un certain temps.Mais la force de la Switch, c'est sa ludothèque, pas ses Joycons. Elle a une palanquée de titres bradés constamment.Et Nintendo a fait ce qui marche : alterner les nouveaux titres et les remasters. Rendre justice à Splatoon, Zelda SS, Mario Maker.Notamment, en migrant tout ou presque de la Wii U sur cette machine. Seulement, il manque vraiment Yoshi's Wooly World et un remake + suite de Xenoblade X comme ils l'ont fait avec le Xenoblade original.Si on en croit la durée de vie de la 3DS, la Switch en a encore jusqu'en 2029 !Un conseil : profitez-en. Trouvez les Cuphead, Eastward, les versions physiques de tous les meilleurs titres, et collectionnez, maintenant.Ce sera la nouvelle Gamecube, la nouvelle Gameboy, la nouvelle PS2, tout en même temps.Les gens n'auront pas eu le TEMPS de jouer à tout, de tout acheter. Les jeux sont rares quasi-mécaniquement du faire de l'offre pléthorique sur cette console. Je ne saurais que conseiller de se choisir des jeux hors mainstream. Même des jeux médiocres comme Snake Pass peuvent devenir collectors.Eastward, mon prochain objectifJ'ai passé plus de temps sur Pokemon Snap que sur n'importe quel autre jeu. 105 heures pour être exact.Je n'ai pas le temps de me mettre à Chroma Squad, même si j'ai le titre en physique. Il paraît qu'il est introuvable autrement.La série des FFTacticsOgre a droit à un opus sur cette console, quand je vous disais qu'elle avait des vibe de GBA!J'avais vendu mes versions 3DS de Shovel Knight a contrecoeur. J'en ai retrouvé une à 25 euros chez Cromania. Fallait pas me prier, c'est la version ultime du jeu. Il est toujours aussi jouissif et en plus j'ai pu me faire la main sur King of Cards et les modes qui ne sont pas inclus dans la version 3DS.Animal Crossing m'a déçu cette génération. Trop chiant, trop compliqué de tout ramasser.Je n'en suis qu'aux balbutiements de ma collection, mais j'ai ce nouvel objectif de construire une collec Switch en achetant et refourgant des titres, à partir de rien. De créer de la valeur, en gros.Ptet que j'en ferai un blog comme quand j'ai vendu ma collection sur Ebay il y a 5 ans.