Cette fois, c'est la bonne : Microsoft annonce avoir définitivement racheté ......Nemesys Games, un petit studio hongrois !(Apparemment, c'est une petite structure récente qui aide Bethesda à développer Elder Scrolls Online et d'autres projets pas encore annoncés).Bon, avouez que j'en ai fait bondir quelques uns d'entre vous sur vos chaises, non ?

posted the 04/05/2023 at 06:21 PM by defcon5