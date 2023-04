Nous venons d'avoir deux nouvelles vidéo du prochain Tekken 8 qui sera disponible sur PC/PS5/XSX.Ma réflexion vient d'une chose que j'ai déjà observée avec d'autres jeux de combat, mais qui me encore plus avec des machines puissantes (donc qui sont capable de prendre plus de paramètre en compte).La puissance permet d'avoir visuellement quelque chose de "réaliste", là c'est le cas, donc pour que ça fonctionne, il faut, à mon avis que le reste suive, disons une cohérence. Je m'explique.Quand vous voyez l'extrait, Leroy Smith frappe son adversaire qui se prend logiquement des impacts, mais là ou j'ai un souci, c'est que quand le personnage qui est frappé est près d'un voiture de police à 1'01'', la voiture se détériore chaque fois que le personnage percute la voiture qui est due aux impacts des coups lors du combat, mais les combattants n'ont aucune égratignure quand ils se portent des coups. Là le jeu souligne les "gros" impact lors de la confrontation avec les deux personnages, mais par exemple Leroy Smith quand il se prends un "gros coup" ne perds pas ses lunettes par exempleDonc pour moi, soit tu prends le parti de montrer que l'environnement en osmose avec le combat, donc si la voiture se détériore, le personnage quand il se prend des impacts de coups, lui aussi doit se "détériorer" (limite la barre de vie ne sert plus car visuellement tu vois de personnage de plus en plus en mauvais état), soit tu prends le parti de montrer que l'environnement n'est pas en osmose avec le combat, donc que si le décors se détériore pas, les personnages ne se détériorent pas et donc tu as la barre de vie pour savoir ou le personnage en est dans sa détérioration.En résumé : soit tout se détériore, soit rien se détériore, sinon ça manque de cohérence.