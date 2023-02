La remastérisation de Metroid Prime pour la Nintendo Switch a récemment suscité beaucoup d'intérêt parmi les fans de la série, mais beaucoup se demandent comment cette version se compare à l'original sorti sur Wii en 2007. En tant que fan de longue date de Metroid Prime, je me sens plus que qualifié pour vous donner mon avis subjectif sur la question.Tout d'abord, je dois dire que la version Wii de Metroid Prime était déjà incroyable. Les graphismes étaient fantastiques pour l'époque et la jouabilité était lisse et intuitive. Cependant, la version Switch apporte encore plus de plaisir à cette expérience déjà fantastique.Les graphismes ont été nettement améliorés pour la version Switch, offrant une expérience visuelle plus époustouflante que jamais. Les environnements sont plus détaillés, les couleurs sont plus vibrantes et les effets de lumière sont plus spectaculaires. Tout cela rend le jeu plus immersif que jamais.En ce qui concerne la jouabilité, la version Switch est un peu plus agréable que celle de la Wii, en partie en raison des améliorations apportées à l'interface utilisateur. Le joystick de la Switch est plus facile à utiliser pour les actions de visée et de tir, et la fonction de gyroscope offre une expérience de visée à la première personne vraiment cool.Enfin, jouer à Metroid Prime sur une console portable est une expérience vraiment agréable. Vous pouvez jouer à tout moment et n'importe où, ce qui en fait une option plus pratique que jamais. De plus, la durée de vie incroyable de la batterie de la Switch signifie que vous pouvez jouer pendant des heures sans avoir à vous soucier de la recharge.En conclusion, bien que la version Wii de Metroid Prime soit déjà incroyable, la version Switch est encore meilleure. Les graphismes améliorés, la jouabilité améliorée et la portabilité rendent cette version incontournable pour les fans de la série. Alors, si vous n'avez jamais joué à Metroid Prime ou si vous voulez simplement profiter d'une expérience encore plus incroyable, je vous recommande vivement d'essayer la version Switch.Bonus : Metroid Prime 4KBonus 2 : Le jeu est lock 60 fps. Plus besoin de Switch pro, en plus Zelda Tears of The Kingdom sort officiellement sur Switch contrairement à ce que j'avais pu lire ici (que Zelda TOKT était trop ambitieux pour la Switch et tournait surement sur la Switch Pro) ^^' !