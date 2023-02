Jeff Grubb a révélé que The Coalition a annulé son projet de moins grosse envergure (Pentiment ou Hi-fi Rush comme exemples) qui avait déjà été évoqué dans le passé ainsi qu'un autre jeu, les deux projets n'avaient rien avoir avec la licence Gears. Ce qui pourrait expliquer pourquoi le studio a aussi été touché par les récents licenciements chez Microsoft.Toujours selon Jeff Grubb, le prochain jeu du studio sera désormais Gears of War 6.

posted the 02/02/2023 at 04:36 PM by kaiserstark