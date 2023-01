par 4.gamers.be (malheurement la page est désormais inaccessible avant 15h00 meme si elle apparait sur Google)Le critique fait l'éloge du jeu pour ses combats, son gameplay et son histoire, tout en ajoutant que la difficulté est un peu faible (en normal j'imagine). Faire l'histoire avec un peu de quetes annexes ici et là leur a pris environ 20 heures.Je MAJerais si yen a d'autres qui tombent avant la fin de l'embargo.

Who likes this ?

posted the 01/23/2023 at 11:32 AM by guiguif