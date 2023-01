C'est une question qui m'est venu la tout de suite en lisant l'article sur AC Mirage (alors je sais si le type ment vraiment dans son interview, mais Ubisoft et la Vérité ....)



Mais pourquoi les développeurs mentent tout le temps sur les jeux qu'ils développent ? Sur l''ambiance de travail ? Sur le scénario ? Sur les qualités default ect.



A quoi ca leur sert ? Les Histoires de Crush, de Bugs de jeu, de scénario qui n'a aucun sens et pas du tout prévu a l'avance (coucou Nomura) Ca finit toujours pas se savoir.



Alors pourquoi se donner la peine de Mentir ? Ils pourraient pas être un peu franc de temps en temps.



Par exemple Ubisoft pourrait l'avouer que Skull and Bones ils arrivent pas a le finir et qu'ils sont totalement depassés, encore plus plus pour Beyond and Evil 2.