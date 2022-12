Le monde du PC prouve une fois encore sa supériorité au monde des consoles. Après les jeux en 8K 60 fps, voici les jeux en 96/9 ème, vous garantissant une immersion incroyable en jeu.Ou peut-être que ce n'est pas si pratique que ça.Je ne sais plus.

Like

Who likes this ?

posted the 12/29/2022 at 08:22 PM by suzukube