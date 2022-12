Divers

Début d'année 2022 sur cet article je vous avait demandé '' les objets techno que vous comptez prendre en 2022 ''. Du coup on s'approche de la fin d'année. Avez-vous pu prendre ce qui vous faisait envie en début d'année ?

Personnellement j'avais prévu prendre une TV 4k pour remplacer ma TV Full HD actuellement, un appareil photo et une PS5. Finalement je n'ai pu avoir que la PS5 qui m'a d'ailleurs été livré en début de semaine.

ET SURTOUT BON RÉVEILLON A TOUTES ET A TOUS.



Je me permet de vous rappeler ce que vous avez répondu pour ceux qui avaient répondu à l'article (j'ai résumé vos réponses) :- @jenicris : '' Galaxy S21 ou S22. Nouveau PC ? Si le mien rend l'âme. Et une Series S pour la chambre. ''- @churos45 : '' Peut-être un téléphone. Je suis toujours avec un Galaxy S6. ''- @colt : '' un nouveau boitier et un watercooling. ''- @apollokami : '' Steam Deck ''- @fan2jeux : '' Steam Deck ''- @sephi88 : '' Le futur grand iMac, 27 ou 30 pouces ''- @shining : '' Steam Deck peut être on verra, je dois acheter une nouvelle alim et un ventillo de 120mm pour mon front ''- @mrpopulus : '' PS5 peut être et Switch Oled (pas sûr la Oled) ''- @roivas : '' Rien pour ma part, 2021 avec une TV Oled, un intel i7 12th, la CM qui va avec, la ram ddr5 et le dd mve ca m'a bien calmé XD ''(du coup tu n'as vraiment rien acheté ? )- @marcus62 : '' Une RTX 4080, un nouveau processeur et probablement une nouvelle alimentation. ''- @drockspace : '' Oled 48 pouces puis 16gigas de ram pour mon pc ''- @shambala93 : " Un remontoir de montre automatique ''- @linkudo : '' sûrement un nouveau téléphone en fin d’année ''- @psxbox : '' Le truc qui me lachera en 2022 ''- @stardustx : '' Ma priorité en ce moment c'est d'acheter une maison ''- @opthomas : '' Perso ça sera le Steam Deck, mais avant ça avoir mon propre appartement et pas vivre en colloc ou dans un meublé ''- @shigerumawa : '' un gsm de moins de 6 pouces.. si y'en a ''- @amassous : '' Rien j'espère '' (du coup Rien ? )- @romgamer6859 : '' Rien j'espère '' (du coup rien ? )- @connavaro : '' J’attends que les premiers acheteurs essuient les plâtres sur le Steam deck ensuite je le prendrais ''- @kevisiano : '' Un aspirateur Dreame ça compte ?Honnêtement j'ai tout sauf de quoi faire un bon PC (pénurie de composants) ''- @mizuki: '' Probablement une PS5 si une édition collector intéressante sort cette année, sinon ce sera pour 2023, et à priori rien en 2022 ''- @supasaiyajin : '' Rien. Parce que j'ai besoin de rien. '' (du coup vraiment rien ? )- @keiku : '' le psvr2 s'il sort cette année '' (donc j'imagine que tu le prendras l'année prochaine ? )- @coldy : '' un nouveau iMac grand format (revendu l’ancien). Peut-être si je revends mon videoprojecteur (dont je suis très satisfait), je monte en gamme pour un truc plus classe qui s’incorpore aussi en déco, mais bon c’est du bonus, rien de pressant. ''- @l3andr3 : '' Rien '' (donc rien ? )- @darkcoca : '' Rien '' (du coup nada ? )- @gonzales : '' Une sex doll ça fait longtemps que j'y pense '' (j'espère que tu as pu avoir ce que tu voulais- @chaosad : '' PSVR 2 s'il sort cette année '' (donc j'imagine l'année prochaine)- @lyuchiwa10 : '' allez peut être faire un choix entre tv oled, iPhone ou pc portable ''- @newtechnix : '' Un mini-ventilateur qu'on peut brancher sur port USB ''- @axlrose : '' Tesla model 3 '' (- @kujotaro : '' L'occulus quest 2 ''- @maxx : '' ça pourrait être le PSVR2 (pour renouveler le 1er après 5 ans) si il sort bien cette année et que le lineup est sympa et si l'occasion se présente, un nouveau laptop assez costaud ''- @walterwhite : '' iPhone 14 ''- @slyder : '' Si sortie cette année, PSVR 2 ''- @yukilin : '' Éventuellement changer d'écran pour mes jeux, sinon rien.La PS5, même si j'en ai l'occasion,elle attendra le moment où j'aurais réellement décidé de la prendre. Et c'est pas pour tout de suite ''- @billylecharcutiertraiteur : '' PSVR2 ''- @pxl : '' une télé à tube cathodique pour profiter au max de mes vieilles consoles ''- @justincase: '' Un i9 et une 40xx si possible ''- @zanpa : '' Un boitier Sony Alpha 7 IV et deux objectif 24 et 85 mm ''- @slad : '' J'aimerais bien me refaire une tour, à voir selon la dispo et le prix des composants, un objectif grand angle avec une bonne ouverture (genre f/2) et potentiellement le PSVR2 s'il y a du lourd à la sortie ''- @cladstrife59 : '' Le Steam Deck ''- @naoshige11 : '' Si Philips se décide à sortir une version à jour de ça hue sync box avec de l'HDMI 2.1, sinon si je trouve les fonds, toujours une Zortrax M300 pour mon taf en tête ''- @minbox : " iPhone 14 et peut-être renouveler ma TV 8K par un nouveau modèle 8K encore plus à la pointe technologique ''- @banananinja : '' PS5 ''- @punish62230 : '' Pompe à biere ''- @hizoka : '' Un aspi balai . Et project Cambria ''- @nakata : '' En finir avec les malfaçons de ma maison et enchainer avec un second bien pour de la loc normale ou airbnb ''- @saintsaga : " Surface pro "- @poliof : " MacBook Pro 16p "