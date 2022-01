Divers

Tout est dans le titre! C'est quoi l'objet techno/électronique que vous comptez ou que vous envisagez de prendre en 2022 !? Je vous avais déjà posé la question fin 2020 pour 2021 et j'avais quote fin 2021 ceux qui avaient répondu pour savoir s'ils avaient pu avoir ce qu'ils voulaient.

Perso j'avais répondu PS5 et Sono Bar mais je n'ai pu prendre que la Sono Bar. J'ai finalement laissé tombé pour la PS5. Plus la force de me battre pour les stocks. Je mise pour cette année sur