Vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle série de promotions est en cours sur le Nintendo ëShop. Parmi toute la sélection, j'aimerais vous inviter à vous concentrer sur un titre en particulier.Pour les aficionados de jeux d'horreur, il s'agit d'un classique du genre. Une suite, bien qu'encore non annoncée, est par ailleurs vivement attendue.Une mise sur le marché en physique manque cruellement à cette production et aurait peut-être permis de l'ouvrir à une dimension commerciale toute autre, sur la Switch j'entends. Car les autres plateformes ne l'ont pas cantonné à une sortie en dématérialisé.Vous l'aurez donc probablement deviné, le jeu dont je traite ici n'est autre queUne production ayant marqué les esprits de part une réalisation maitrisée de bout en bout et offrant des moments de tension d'anthologie. La mise en œuvre d'une adaptation sur Nintendo Switch en a surpris plus d'un. En effet, ce portage nous gratifie d'un visuel tout bonnement hallucinant, avec une qualité d'image impeccable. Il s'agit à mon sens du plus beau jeu, techniquement parlant, disponible à ce jour sur le support.Ci-dessus vous pouvez (re)visionner la vidéo mise en ligne par DigitalFoundry décortiquant point par point les aspects traités pour offrir un tel résultat. Les talentueux développeurs de chezpeuvent être fiers des efforts consentis !Pour celles et ceux ayant donc loupé le coche, je vous invite sans plus tarder à cliquer sur le lien suivant afin de passer à l'étape de l'achat. Pour, cela serait dommage d'occulter une expérience qualitative où quelques sueurs froides ne seront pas à exclure ! Je recommande en outre, si vous jouez en nomade notamment, de porter un casque audio pour des sensations décuplées !