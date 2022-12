-PS4 :

1920x1080p/30fps



- PS4 Pro :

1920x2160p/30fps avec damier



-PS5 :

Mode Ray-Tracing : Dynamique 2560x1440p/30fps (1188p commun)

Mode performance : Dynamique 3840x2160p/60fps (1548p commun)



- Cette mise à jour se concentre sur l'application de plusieurs améliorations visuelles sur PS5, mettant en évidence de nouvelles textures sur certains actifs, la végétation, une distance de tirage plus longue, un éclairage amélioré, plus d'effets de post-traitement, un meilleur anti-aliasing et un meilleur filtrage anisotrope.

- La version PS5 propose deux modes d'affichage : Ray-Tracing ou Performance.

- Le mode Ray-Tracing ne s'applique qu'à l'illumination globale du soleil, de la lune et du feu. Il n'y a pas de RT pour les reflets et les ombres.

- Ce Ray-Tracing améliore le contraste des zones ombrées, le contraste de luminosité et l'occlusion ambiante de certains éléments.

- Le mode Ray-Tracing améliore également les réflexions SSR.

- Le mode Performance se passe de ces améliorations d'éclairage pour offrir une résolution moyenne de 60 ips et plus élevée que le mode Ray-Tracing.

- Le patch Nextgen gratuit sera disponible gratuitement pour tous les utilisateurs qui possèdent The Witcher III GOTY sur PS4, Xbox One ou PC.

- Le mode Ray-Tracing a quelques problèmes avec les ombres au loin au début du jeu. Il devrait être corrigé au lancement.

- Certaines animations ont été réduites, comme l'interaction avec l'eau ou la fréquence avec laquelle le vent souffle. Personnellement, je ne suis pas convaincu par l'aspect de l'eau avec RT activé.

- Les temps de chargement ont été améliorés sur PS5, réduisant les temps de chargement à moins de 15 secondes et les déplacements rapides entre 5 et 10 secondes.

- Améliorations du mode Ray-Tracing appréciables, mais anecdotiques. Je ne pense pas que cela vaille la peine de sacrifier la résolution ou le framerate pour les améliorations visuelles apportées par ce mode. Je choisirais le mode Performance.

- Dans quelques heures, des comparaisons des versions Xbox et PC.