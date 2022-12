C'est pas moi, c'est Aaron Greenberg qui le ditMême qu'il rajoute qu'on ne devrait pas attendre très longtemps avant d'avoir des nouvelles des Xbox Game Studios et associés.Bon on sait déjà que 2023 sera meilleur que 2022 niveau exclu def/tempo rien qu'avec Starfield, Redfall, Forza Motorsport, STALKER 2...Mais putain, depuis les années que les chantiers sont en cours, ça aurait brisé le cul aux studios de cracher aux Game Awards même 10 secondes de gameplay sur Hellblade 2, Gears 6, Avowed, Fable, Perfect DarkChé pas, juste pour l'image quoi.

posted the 12/09/2022 at 11:42 PM by shanks