-I love this! When will this be available on PSVR2? (Just ordered one)

-We’re aiming for the launch date of February 22!

Voici donc la liste (elle peut encore évoluer) pour la sortie du PSVR 2 :-Horizon Call of the Mountain-After The Fall-Cities VR : Enhanced Edition-Cosmonious High-CROSSFIRE : Sierra Squad-The Dark Pictures: Switchback VR-Hello Neighbor VR : Search and Rescue-Jurassic World Aftermath Collection-The Light Brigade-Pistol Whip-Tentacular-Zenith : The Last City-Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition-Kayak VR : Mirage