Takaya Imamura est un ancien de Nintendo, il a notamment travaillé sur les jeux des séries Star Fox ou encore F-Zero, c'est lui à qui on doit le chara-design de ces personnages. Il avait quitté Nintendo l'an dernier et se consacre aujourd'hui à son manga Omega 6 en partenariat avec nos confrères français d'Omake Books, en exclusivité mondiale (cocorico).Omega 6 narre les aventures de Thunder et Kaira, deux aventuriers qui traversent l'espace à la recherche d'une nouvelle planète Terre. On apprend aujourd'hui que l'histoire sera adaptée en jeu vidéo par le studio japonais Happymeal (no joke), et sera un jeu de texte aventure (avec des graphismes qui s'inspirent de l'ère SNES). Omega 6 (le jeu) devrait être disponible sur Switch courant 2023.Site officiel : https://bonusstage.net/omega6/fr/ Vous l'avez peut être croisé ce weekend, Imamura était d'ailleurs en tournée avec Omake Books au Toulouse Game Show hier et aujourd'hui.