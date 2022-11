... Bah Microsoft m'a remboursé mes 0.74 € et je ne les vois plus dans ma librairie. Donc je suppose que ça va être pareil pour tous les joueurs qui ont profité de cette erreur de prix !Enfin j'm'en fiche, en vrai j'ai toujours accès au jeux avec le Game Pass en vrai, mais voilà, j'voulais vous faire ce retour d'expérience.Rappelons que Forza Horizon 5 arrive par un miracle encore inexpliqué à tourner en 60 fps (comme sur One X et contrairement à la One S) et que le jeu reste sublime sur Xbox Series X. Il faut dire que les équipes de Microsoft ont un talent fou pour créer des jeux !. J'aimerais bien que d'autres développeurs puissent également tirer la quintessence de chaque hardware et comprenne ce qu'est le "scalable developpement"