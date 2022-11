Bon... Par où commencer ? GunGrave G.O.R.E. est un jeu à l'esthétique qui m'a beaucoup plu ! Je l'ai vu comme un Bayonetta ft. Devil's Third, une sorte de BTA géant avec des guns dans une ambiance métal mêlant Japon et Corée qui m'a pas mal plus ! Ça m'a aussi un peu rappelé le dernier jeu Contra Rogue Corps, un jeu tellement mauvais qu'il en devient un intéressant Nanar (je ne rigole pas, j'aime bien y jouer sur Switch du coup).Sauf que là... Je ne sais pas, il n'y a rien qui fonctionne. Les cinématiques et le charadesign (enfin du héro) sont plaisants, mais ça s'arrête là. Aucun feeling en tirant, une physique digne d'un jeu mobile (et même sur jeu mobile en free to play, j'y aurais joué 10 minutes avant de revenir à Marvel SNAP, le vrai GOTY de 2022 mais vous êtes trop occupés à compter les 60 fps), et un plaisir de jeu qui a été pour moi inexistant. J'ai passé le premier niveau et c'est avec une grande joie que je vais retourner sur Bayonetta 3 pour m'AMUSER dans un jeu et y prendre du PLAISIR (Hmmmmm Bayonetta), parce que même en 4K 60 fps sur Xbox Series X, ça m'étonnerait que ça en fasse un bon jeu (qui, de toutes les manières, a probablement revu ses ambitions à la baisse car la sortie sur Xbox Series S était obligatoire. Enfin on lit des trucs comme ça sur Twitter).Besos les amigos, j'retourne jouer avec ma sorcière bien aimée !Signé SuzuKube, l'Homme qui aime tous les jeux (sauf celui-là et Pentiment).