Le (l'un des) créateur de Sonic vient d'être interpellé dans une histoire de délit d'initié. En effet en poste chez Square Enix, il avait accès à des infos importantes. L'une d'elle étant donc un accord sur le développement d'un jeu Dragon Quest. Le bougre à racheter les actions d'une entreprises de développement avant l'annonce de l'accord...espérant que le cours de l'action serait à la hausse suite à l'annonce. Naka a donc acheté pour 10 000 actions d'Aiming pour un total de 2,8 millions de yens ....donc environ 20 000 euros. Deux autres membres de Square Enix ont aussi été pris la main dans le sac à bonbon: Taisuke Sasaki, un autre ancien employé de Square Enix, et une connaissance, Fumiaki Suzuki, ont également été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir acheté environ 162 000 actions de Aiming pour un montant de 47,2 millions de yens ...donc là pour la modique somme de 325 455 euros. up: L'entreprise Aiming a maintenu un coup de mou sur son action, la confiance est rompu avec les investisseurs car cela sous-entends qu'Aiming magouille pour obtenir des contrats.

posted the 11/18/2022 at 11:59 AM by newtechnix