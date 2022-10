Xbox One :

1600x900p à 30fps



Switch :

Station d'accueil : 1056x594p à 30fps

Portatif : 704x396p à 30fps



- Cette comparaison porte sur la version Switch. Rendez-vous sur la chaîne pour vérifier les performances sur les autres plateformes.

- La version Switch souffre de nombreuses coupes graphiques, mettant en avant les textures, les ombres, la distance de dessin, la végétation ou les effets de post-traitement.

- Malgré les nombreuses coupes dans les réglages et sa faible résolution (la plus basse dont je me souvienne sur cette console), ses performances sont mauvaises.

- La Nintendo Switch descend trop souvent en dessous de 30fps pour atteindre 20fps.

- J'ai du mal à croire qu'un jeu Xbox 360 obtienne de tels résultats sur Nintendo Switch. Je ne recommanderais pas d'y jouer sur cette plateforme pour le moment.



La version Xbox 360 sur une Xbox 360 est en 540p.