Comme toujours un grand bravo (et merci) à Guiguif, toujours aussi actif, avec des articles passionnants ! Autre membre incontournable, Leblogdeshacka, toujours à l'affut des meilleurs bons plans du web pour les partager avec nous ! L'indé et les jeux Nintendo sont toujours à l'honneur grâce à Nicolasgourry, vétéran de Gamekyo ! Et pour finir une note spéciale pour l'ami Shincloud, toujours dans le top, même s'il est moins actif désormais !