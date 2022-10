Console accusée de bottleneck la Next-Gen qui a du mal à décoller, la Xbox Series S se montre pourtant capable de faire tourner A Plague Tale Requiem, titre non disponible sur Xbox One X ou PS4 Pro.La Xbox Series S nous démontre encore une fois sa capacité à faire tourner un jeu nouvelle génération, pour un prix dérisoire : 270 €, soit le prix de seulement 39 menu best' of au McDonald's.Voici un comparatif des différentes versions du jeu, la superior version étant la version PC qui remporte ce défi haut la main bien aidé du DLSS 3On atteint les 200 fps easy sur la RTX 4090.