La sortie de Deathloop sur Xbox Series X est arrivée. Dans ce test de performance IGN, nous allons opposer la Series X à la PS5 et à la Series S, en testant tous les modes, les graphismes et les fréquences d'images. Deathloop est disponible sur game pass, ce qui signifie que cette exclusivité PS5 peut être appréciée sur les Xbox Series X et Xbox Series S. Avec 120fps et les modes Ray Tracing inclus, nous comparons tous les modes dans cette revue de performance.

このIGNパフォーマンスレビューでは、シリーズXとPS5、シリーズSを比較し、すべてのモード、グラフィックス、フレームレートをテストします。Deathloopはゲームパスで入手可能なため、このPS5専用ソフトはXbox Series XとXbox Series Sの両方で楽しむことができる。

Et la superior version est donc la version à laquelle vous jouerez via le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus Extra. L'important, c'est de découvrir cette fabuleuse œuvre des français de chez Arkane Lyon !