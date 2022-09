Est-ce l'anti-Steam Deck ? L'Ayaneo Air est un PC portable, tout comme la machine de Valve, mais il fonctionne sous Windows et non sous SteamOS. Il possède un facteur de forme portable semblable à celui de la Switch Lite, ce qui n'est pas le cas du Deck, tandis que son écran OLED 1080p fait tomber le médiocre écran LCD du Steam Deck. Mais qu'en est-il de la puissance et des performances... et de l'autonomie ? Rich teste les processeurs Ryzen 5 5560U et Ryzen 7 5825U, les compare les uns aux autres et à Steam Deck et a beaucoup à dire.

Durant ces 21 minutes, découvrez si la Ayaneo Air n'est pas finalement une meilleure proposition que la Steam Deck.Résumé : y'a plus de FPS sur Steam Deck dans tous les casSi vous êtes sur Gamekyo, la meilleure proposition est probablement la Steam Deck pour jouer aux Superior Version des jeux PC.