Reportages

23 au 26 Août 2022.

Une Gamescom pas comme les autres





Entrée sud Mon article originel



Paris Games Week 2016 & E3 2019



Entrée nord

Hall 6





25 Août

Opening Night Live





23 Août

Hall 7







Les stands des jeux "Simulator" et leurs imposants véhicules agricoles.





Hall 8





Chez Genshin, j'ai vu le groupe



Chezj'ai vu le groupe Starrysky enflammer la scène du stand.

Xbox & Fanfest





Xbox Fanfest Paris 2018

Hall 9





Le stand de Sonic Frontiers et sa quinzaine de bornes de jeu (sans casque). Ma preview :



Gotham Knights n'était peut-être pas testable dans la partie publique, mais sa moto était enfourchable.



Hall 10.1



Pas de bornes de jeu mais un joli décor pour Return to Monkey Island.





La petite allée des artistes avec les œuvres de Reyhan's Artwork





Les peintures de Kinader Art





Et celles de







Hall 10.2





Les bornes d'arcade de Retro Nerds Münsterland e.V.





Gibbon Beyond the Trees

Hall 5





Dans l'habituel hall dédié au merch, The Battinson montait la garde au stand DC.



Et le clou du spectacle, un Licker terriblement réaliste pour "seulement" 1000€.

Business Area (Halls 2, 3, 4)







Le petit salon de chez Raw Fury.

Cosplays





Conclusion







Bennji

K7

MaG - Movie & Game

