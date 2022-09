Previews

Depuis son reveal à l’, Planet of Lana a été unqui fait encore partie aujourd’hui de mes plus grosses attentes vidéoludiques côté indé. Ma hype est-elle toujours intacte après avoir enfin pu l’essayer aude la? Ma réponse dans cetteMon ressenti envers ce Planet of Lana après est assez. Je suis à la fois très content de l’avoir fait, mais j’en suis aussi ressorti très frustré. Content d’abord d’avoir pu contempler de mes yeux cettequi m’émerveille à chaque instant. J’insiste mais ça donne vraiment l’impression que le jeu a été peint image par image. C’est magnifique, et c’est surtout. Aussi bien pour les yeux que pour nôtre état d’esprit.Mais là où la frustration entre en jeu, c’est par lequi n’a pas l’air de montrer le plein potentiel du titre. Et len’a clairement pas été suffisant pour ça. Peu d’obstacles, pas d’ennemis, doncmis à part quelques précipices et hauteurs qui n’attendent qu’un saut mal jaugé. Pas denon plus même si l’ambiance s’y prête bien sans. Et une mécanique de gameplay intéressante certes, maisau sein d’un seul et unique environnement.Gameplay qui consiste à(qui me rappelle lesdans) en lui indiquant quelle direction prendre et avec quels éléments du décor interagir. Unà bouger, unà couper, ou quelconque mécanisme à activer à distance. C’est elle qui fera la moitié du travail d’exploration pour nous. Ça m’a remémoré certaines phases des anciens jeux du studiotels queet. Sauf que dans le cas de Lana, le jeu entier à l’air d’aller dans cette direction. À moins qu’on perde la créature en cours de route, mais ça seul le scénario nous le dira..En tout cas ce que j’ai pu voir de la démo. Il me tarde d’en voir plus d’ici sa sortie en 2023.