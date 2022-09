Previews

Faisant partie des jeux que j’attends le plus en 2022, voici ma preview Gamescom d’. La prochaine production majeure des Bordelais de chez, et que j’ai testé au sein du stand dependant une bonne demi-heure.sorti en 2019, j’étais naturellement très curieux de voir dans quelle direction irait cette suite. Et je peux dire que. Peut-être même trop peu.On y retrouve d’abord nos protagonistes, et d’autres,(alors que j’étais persuadé qu’il s’était écoulé 2-3 ans lors des premières présentations). Une fratrie toujours en cavale dans un monde qui bienqu’à l’époque, leur en veut toujours autant.On retrouve aussi la mêmequi faisait le charme d’. Avec ses animaux de basse-cour, ses quartiers pas toujours très propres (Amicia en aura fait les frais durant ma session de jeu), mais aussi l’insécurité quotidienne avec laqui fait sa loi d’un côté, et laqui sévit toujours de l’autre.Et on retrouve surtout le même gameplay, ou presque. Devenu un peumanette en mains et ayant subi d’autres évolutions. Comme la fameuse(ou arbalète) d’Amicia servant toujours à détourner l’attention ou viser la tête, qui intègre désormais une notion depermettant de combiner divers éléments assignables à cette arme, devenant de plus en plus multifonctions. Comme par exemple générer unqui éteindra les foyers et laissera le champ libre à des rats de proximité.L’tient toujours une place aussi importante même si je n’ai pas noté de grands changements de ce côté. L’idée étant toujours deles gardes ou les, plutôt que d’y aller de front à la fronde. De toute manière, le premier opuset sa suite à l’air de s’inscrire dans cette même lignée. Laavant tout.En revanche je n’ai pas joué assez longtemps pour voir comment se comportait l’. Mais j’ai cru comprendre qu’il y a eu du progrès.Malheureusement, je n’ai pas pu tester la nouvelle capacité d’Hugo à pouvoir. Les véritables ennemis de cet univers qu’il faudra toujours éviter à tout prix sous peine de ne laisser que les os. Même si il paraît qu’il ne vaut mieux pas en abuser au risque..Et, y a pas photo c’est joli. Effets de lumières, animations, textures, cinématiques, on estqui était déjà loin d’être vilain. On avait même accès audurant cette démo pour voir encore plus les détails environnants. Le seul point où je chipoterais est surEn tout cas j’ai encore plus hâte d’être auprochain et suivre les nouvelles aventures d’Amicia et Hugo.