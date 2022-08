Previews

8 Novembre 2022

J'inaugure ce premier articledes jeux que j'ai testés à laavec. Attendu pour le(mois qui s'annonce très chargé vidéoludiquement parlant). Un opus qui depuis ses premières présentations. Et après y avoir joué dans la partie publique de la Gamescom, je comprends pourquoi...En(dont deux depuis son passage à la 3D) la mascotte de SEGA aura beaucoup évoluée. Des évolutions deet dequi ont été parfois appréciés, souvent décriées. Remettant constamment en cause ladu hérisson bleu dans ce média.Et dans le cas de ce Frontiers, ça semblait plutôt mal parti. Le principal reproche lui étant fait concernait sa principale nouveauté. À savoir sa mécanique(ou plutôt "open-zone" d'après les devs) avec unet des éléments dispersés ça et là sans que cela ait un semblant de cohérence.Du coup qu'est-ce que ça donne manette en mains ? Rien d'incroyable pour être tout à fait honnête. J'ai apprécié le fait d'évoluer dans unet moins linéaire qu'auparavant, mais il n'y a pas grand-chose à y faire à part faire quelques, résoudre desà la difficulté enfantine, ets qui pour certains sont assez coriaces. Ça s'étoffera peut-être au fil de l'histoire mais pour le moment je trouve ça creux.En termes deles habitués des jeux Sonic 3D ne seront pas dépaysés même sique son prédécesseur Forces (qui elle-même était plus lourde que). Et c'est particulièrement flagrant dans. Avec l'éternelleentre-autres.Autre nouveauté de gameplay, la capacitéqui permetpour les déstabiliser, ou de multiplesafin de les activer simultanément. Pour l'instant ça a l'air très basique mais j'entrevois de nombreuses possibilités selon la manière dont ça évoluera dans le jeu.Dernier point qui ne concerne pas le titre lui-même mais plutôt les, j'ai trouvé ça très étonnant et très dommageable. Alors que c'était le cas sur les deux bornes dudans un autre Hall. Et il parait qu'il était possible de testerde celui vu dans les trailers et la plupart des vidéos de gameplay. Cela aurait peut-être réévalué mon jugement pour le moment assez mitigé sur cet opus.