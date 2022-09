Previews

Durant le Summer Game Fest de cette année, le studio polonaisdévoila. Un jeu qui n’a cessé de m’intriguer depuis son annonce, et auquel j’ai pu enfin jouer à la Gamescom 2022.Et autant dire que pour l’essayer, il fallait soit(ce que j’ai fait), soit(entre 2h et 4h dans la file). Le jeu n’était jouable que sur la seule borne disponible de tout le salon (il n’était même pas testable dans la zone Pro). Au sein d’uneà l’intérieur du. Mais bref parlons du jeu.La principale raison qui avait éveillé mon intérêt pour ce titre est son aspect. Un genre auquel je suis de base très familier, et qui s’est révélé être d’une certaine efficacité durant ma (trop) courte session de jeu. Avec deset desqui se déverrouillent selon les compétences acquises et les ennemis abattus.D’ailleurs ces derniers font assez mal et je suisà cause d’eux. Pour me défendre j’avais unpour le corps à corps, unpour attaquer à distance, et unpour parer les coups et les projectiles. J’avais aussi la possibilité de faire unepour éviter un danger in-extremis.Mais ce qui m’a le plus frappé, c’est. Dépeignant une atmosphère qui n’est pas sans rappeler les œuvres de. Une ambiance semblant tout droit sorti d’unet franchement inquiétante. Le jeu a beau se jouer en 2D, il bénéficie d’unet d’unecomme j’en avais rarement vu dans un jeu du genre. Les derniers jeux de ce style à m’avoir fait cet effet sont lesEn tout cas ça sera un jeu à surveiller de très près de mon côté d’ici sa sortie en 2023.