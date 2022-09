La conférence est tellement attendue que tout le monde poste les liens de la conférence ... ha en fait non ha ha ha.Bon pour les quelques courageux qui auraient envie de se faire chier pendant un tit moment (on va pas se mentir, ce n'est pas ici qu'ils vont lâcher la purée) voici le lienhttps://www.youtube.com/watch?v=i6OwNHHU-Mk

Who likes this ?

posted the 09/15/2022 at 09:05 AM by raiko