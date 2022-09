Je m'éclate comme un fou sur Splatoon 3 (et oui, cet article est juste une excuse pour placer mon let's play) :Bref, comme vous l'avez vu : Splatoon 3 sort aujourd'hui, allez-vous l'acheter ?1/ Oui je l'ai déjà acheté je m'éclate comme un ouf2/ Oui, j'attends beaucoup du nouveau mode solo3/ Oui, même si c'est très proche de Splatoon 24/ Oui, car il tourne en 1080p / 60 fps en dock et 720p / 60 fps en portable5/ Oui, j'ai même acheté la Nintendo Switch Collector6/ Non, car je n'ai pas de Nintendo Switch7/ Autre (préciser).

Who likes this ?

posted the 09/09/2022 at 02:20 AM by suzukube