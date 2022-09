Aux USA. Mais on voit cela en fin d'article.L'iPhone 14 est enfin dévoilé ! Au programme :- iPhone 14 (6.1") et iPhone 14 Plus (6.7")- 799 $ (6.1") et 899$ (6.7"). Pas d'augmentation du prix aux USA (Apple insiste la dessus).- Sortie en Novembre 2022- Un notch (#lol)- Un écran Oled 60 Hz (mais qui veut d'écran 120 Hz sur un téléphone non pro ?)- Amélioration de l'autonomie- Un processeur A15 Bionic avec 5 coeurs GPU (celui de l'iPad Mini quoi. Ou de l'iPhone Pro de l'an dernier).- Nouvel appareil photo 12 Mp avec un plus grand capteur (1.9 nano pixels) et une ouverture à f1.5, pour des photos de nuits totalement dingues.- Action Mode avec une stabilisation digne d'une Go Pro- Nouvel appareil photo de façade 12 Mp avec système autofocus pour des selfies INCROYABLES.- Messages d'urgence via Satellite- Détection des crashs lorsque vous faites un accident dans votre véhicule pour appeler automatiquement les urgencesPour les professionnels, Apple proposera également l'iPhone Pro :- iPhone 14 Pro (6.1") et iPhone 14 Pro Max (6.7")- Pas de notch, mais une Dynamic Island à la place.- Un écran Oled 120 Hz- Le Always On Display vous permet de lire des informations sur l'écran de votre iPhone constamment, comme sur le Samsung Galaxy S7 (bon, sans troller, l'écran devrait être le même que votre écran de verrouillage).- Nouveau processeur A16- Camera 48 Mp, le plus gros jamais mis sur un iPhone EVER ! Le système s'appelle PRO CAMERA- Utilisation du QuadPixel, comme sur le Redmi Note Pro+ 5G ou le Samsung Galaxy 22 Ultra permettant de combiner les pixels sur le capteur 108 MP pour obtenir des clichés en 12 MP. (par contre, sans troller, le traitement photo derrière est dingue, ça a rattrapé les Google Pixels si ça respecte les promesses).- Possibilité de faire des photos en 48 MP en ProRES !!!- Nouveau Flash à 9 LEDS- Meilleures photos de nuit- Ajout d'un Zoom x2 (en fait ça utilise qu'une partie du capteur 48Mp... J'aimerais bien voir si c'est plus convaincant que sur mon Redmi)- Action Mode avec une stabilisation digne d'une Go Pro- Une grosse autonomie d'une journée- Le prix n'augmentera pas aux USA (Apple insiste), 999 $ et 1099 $ en version Max.Selon Apple, ces 4 iPhone sont les meilleurs iPhone jamais créé depuis la création de notre univers. Je salue particulièrement le maintien des prix sans augmentation (aux USA ?) avec peut être une marge moins importante par appareil ? En tout cas, c'est cool ^^ !MAJ : Aïe.Je viens de trouver les prix en France, et ce sera :https://www.apple.com/fr/shop/buy-iphone/iphone-14 1019 € iPhone 14 et 1169€ iPhone 14 Plus (qui devrait être le modèle le plus vendu selon Apple).Kenjushi publié le 07/09/2022 à 14:44Les prix des quatre iPhone 14 :iPhone 14 :128 Go : 1029€256 Go : 1149€512 Go : 1379€iPhone 14 Max :128 Go : 1129€256 Go : 1249€512 Go : 1479€iPhone 14 Pro :128 Go : 1279€256 Go : 1399€512 Go : 1629€iPhone 14 Pro Max :128 Go : 1379€256 Go : 1499€512 Go : 1729€