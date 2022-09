17/20 = JV.com10/10 = Gameblog19/20 = JeuxActu10/10 = IGN France17/20 = JV.com8/10 = Gameblog18/20 = JeuxActu9/10 = IGN FranceUn remake refait de A a Z (scènes, intrigue, personnages, animations, level design, énigme, etc) par une équipe de 300 personnes avec un budget triple A, inférieur a un Remake digne d'un Mod graphique PC ?Mais ou est la cohérence dans tout ça? J'avais déjà fait un article a l'époque où j'étais contre les 10/10 en pagailles a tout et n'importe quoi mais là on atteint le sommet du foutage de gueules je crois.Allez c'est partie Uncharted 2 version lifting PS5 est 10/10 a gogo aussi?Les Youtubeurs j'en parle même pas, des moutons qui suivent la tendance, Carole Quintaine 10/10 le jeu du siècle...).Comment ces gens notent ce Remake svp? A partir de quoi? De quel critère? Il y a une comparaison avec sa version d'origine qui est disponible en remastered sur PS4 au passage?C'est pas croyable qu'on adule de la paresse comme ça, c'est encore mieux noter que des nouveaux jeux entiers.Un peu de sérieux svp ce n'est pas une question de soutenir votre constructeur préféré ou votre studio préféré, c'est juste d'avoir un minimum de bon sens.