Pour Xdev ça parle de Death Stranding 2 et d'autres jeux avec de grands studios japonais.Des jeux comme Helldivers 2 et autres.Vous aimeriez quoi du coup ?Certains parlent d'un Showcase le mois prochain. Donc à voir.

Who likes this ?

posted the 08/30/2022 at 07:55 AM by jenicris