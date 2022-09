PowerWash Simulator a attiré 3 millions de curieux en moins de 2 mois

Encore un succès totalement inattendu et l'on peut remercier aussi bien le Game Pass que le bouche-à-oreille :a dépassé les 3 millions de joueurs en moins de deux mois (PC, Xbox Series, Xbox One), et FuturLab n'en espérait probablement pas tant pour un petit jeu consistant à nettoyer avec plus ou moins de précisions diverses zones.Le plaisir du travail bien fait d'une certaine façon, pour une expérience que certains essaieront pour la simple curiosité avant de perdre leur week-end dessus. Et pour ceux qui l'auraient déjà retourné, le studio promet de nouvelles missions à venir, et continue de recueillir les idées parfois bien tordues de la communauté du Discord.