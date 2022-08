Hello! Bon depuis quelques temps, j'ai la chance d'avoir un nouveau partenariat avec Cash Converters. Ca m'a permis de passer du temps avec les équipes et de comprendre plusieurs choses :- Passer par un dépot vente permet d'avoir un minimum de garantie sur le matériel (par rapport à un achat à un particulier).- En vente, ça évite d'avoir à chercher un acheteur (ou de devoir s'y confronté... Moi par exemple, j'ai la phobie de vendre à des personnes physique en face de moi en face à face).- Le rachat est immédiatInconvénient : Cela coute plus cher que d'acheter directement à un particulier, et à l'achat, on revend moins cher que si on l'avait vendu.Du coup, vous, les amateurs de jeux bien physiques, vous utilisez ce genre de service pour revendre vos jeux (moins cher du coup) et les racheter (plus cher) ? Ou vous préférez encore troquer de la main à la main en faisant des rencontres sur leboncoin ?Bon, pour moi, la question ne se pose plus, je suis 100 % demat', du coup j'ai juste échanger mon iPad Generation 7 + stylet contre un iPad Mini 6 + stylet (spoiler : j'suis pas sûr d'avoir gagné au change, en vrai, même avec un port USB Type C, c'est fou comme c'est galère pour JUSTE COPIER 60 PUTAIN DE FICHIER MP4 QUOI FAUT LES SÉLECTIONNER 1 A 1 LES MECS SONT CINGLES CHEZ APPLE OU QUOI - pour qu'au final ça me dise qu'il n'y a pas d'espace libre et que je découvre que mon application YouTube fait 22 go. Génial mes expériences chez Apple, je me demande si j'aurais pas du prendre une Galaxy TAB S8... Mais les applications de montage vidéo sur Tablette Android puent du cul. Ouais j'raconte ma vie.).