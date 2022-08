Ca y est. Le rêve de millions de joueurs PS5 et Xbox Series X vient de se réaliser. Vous allez pouvoir voir, de vos yeux, la légendaire série des Zelda en 4K, 60 fps, sous Unreal Engine 5, vous allez enfin pouvoir voir la grandeur de cette saga extraordinaire imaginée par Shigeru Miyamoto et adapté à notre air moderne par RwanLink... Pas de Switch Pro ici, non (Breath of the Wild 2 tournera bien sur Nintendo Switch Lite) mais un fan qui a mis tout son cœur dans cette adaptation, sur PC MasterRace !Heureux ? Et si vous en voulez encore...Bon, sur ce, je retourne jouer à Kena !