L'analyse technique complète du nouveau brawler multijoueur de Warner Bros., MultiVersus. Les comparaisons avec la série originale Smash Bros. de Nintendo sont inévitables, mais l'Unreal Engine 4 au cœur de ce nouveau concurrent lui confère un style visuel unique. Mais comment la technologie se compare-t-elle ? Et qu'en est-il de sa livraison sur les consoles PS5 et Xbox Series ? Tom le découvre.

