Sony, ce sont vraiment des dieux de l'image. Je le savais déjà, mais après avoir pu lancé plusieurs jeux en streaming, je suis estomaqué par la qualité de l'image en Streaming sur le PlayStation+ !Sur des jeux comme Gravity Rush 2, ça fait carrément illusion. Les textes sont très clairs et crisp, et ça permet de redécouvrir des jeux PS3 sans les installer et sans utiliser 1 seul GO sur le SSD de la PS5 (comme à l'époque de la PS3 héhéhé)... Un régal !A noter que l'input lag est assez long (après je joue à plus de 2000 km des serveurs à vue de nez), je me demande ce que cela donne en étant à Miami par exemple.Autre bémol : la gestion des sauvegardes, manuelles, quand c'est totalement automatique sur Xbox (alors que les sauvegardes sont sur le cloud avec le PS Plus... Mais il faudrait que Sony généralise ce système hors PS Plus pour avoir un truc transparent).Dernière déception : Je n'arrive pas à jouer sur mon mobile Android, cela aurait été parfait avec le Razer Kishi . On peut quand même jouer sur PC : https://www.playstation.com/fr-fr/support/subscriptions/ps-plus-pc/ Les joueurs PC sont les rois du monde décidément, ils peuvent jouer aux jeux PS3, PS4 et les jeux PS5 devraient bientôt arriver sur l'Epic Games Store !Conclusion ? Je suis convaincu, et nouveau client ! Et cela ne coute que 119 € / an, sans avoir à chiner dans les vides greniers du Nord de la France.