3,99 €. Voici combien coute actuellement cette petite merveille sur Xbox Series X|S et Xbox One ! Et à ce prix-là, difficile de passer à côté, d'autant plus que pour 5,99 €, vous avez carrément la totale !J'ai retrouvé mon Titanfall 2 sur Xbox Series S, et je dois dire que le jeu est plutôt bien adapté à la plateforme ! Le jeu n'a pas trop vieilli, les mécaniques de jeu sont toujours aussi bonnes, et l'ambiance de jeu est tellement... Folle !Vraiment, si vous avez découvert Respawn Studio avec Apex Legends, faites-leur une petite fleur : plutôt que d'acheter un nouveau skin pour LOBA, mettez 4 € de côté pour découvrir cette œuvre injustement boudée qu'est Titanfall 2, ça leur fera du bien ! D'autant plus que si le non-succès du premier Titanfall peut être imputé à son mode solo inexistant et à sa sortie en exclusivité sur Xbox 360, Xbox One et PC, celle de Titanfall 2 est souvent assimilée à sa sortie en simultanée avec Battlefield 1, alors même que les développeurs ont fait l'effort d'écouter les joueurs et de créer une véritable campagne solo... Mais je ne pense pas que ce soit les vrais facteurs du bide du jeu, je pense que les joueurs ont souvent peur de la nouveauté et ont préféré rester sur du Call of Duty / Battlefield, plutôt que d'investir 70 € dans un jeu qu'ils ne connaissent pas !