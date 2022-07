Un des meilleurs jeux de cette année 2022 se veut encore plus abouti, avec notamment l'arrivée d'un mode 40 fps pour ceux qui possèdent un écran 120 Hz, accompagné en plus du VRR (bon, j'admets, la tranche de mon écran VRR commençant à 45 Hz, ça ne sert pas à grand-chose dans mon cas) et d'un mode HFR ! Encore de quoi démontrer aux sceptiques que la PS5 en as dans le ventre, avec son architecture moderne, GPU centric, bien aidé par son SSD véloce comme on l'aime...