SwitchDock 1632x918 à 1920x1080 Dynamic ResolutionPortable 1216x684 à 1280x720 Dynamic ResolutionLock 30 fps6.4 GoTrès peu d'ombresSSR reflexionsPS41920x1080Lock 30 fps31 GoOmbres normalesSSR reflexionsTrès impressionnant portage de Rebellion, j'applaudis la performance, félicitations (je vais surement me l'acheter pour les encourager).

Le travail du développeur Rebellion sur la Switch n'a cessé de s'améliorer avec chaque portage de sa série Sniper Elite - pour aboutir au vraiment excellent Sniper Elite 4 à monde ouvert. Aujourd'hui, nous avons Zombie Army 4, qui met le système à rude épreuve en affichant jusqu'à 100 zombies à l'écran, ce qui a donné au développeur un tout nouveau défi pour optimiser la mémoire et le processeur de la Switch. Les comparaisons avec la PS4 montrent que le jeu est complet, avec un taux de 30 FPS et un objectif de 1080p en mode docking.

posted the 07/09/2022 at 05:23 PM by suzukube