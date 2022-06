Un an qu'on attend le trailer d'Abandoned.Pour ne pas faire un article uniquement sur cette magnifique information et pour ceux que ça intéresse sachez que dernièrement ils ont mis à jour leur site web pour répondre aux accusations de Gamespot comme quoi le jeu n'existerait pas.Pour les non anglophones ils disent : C'est des menteures ! Le jeu est toujours en développement sur PS5.

posted the 06/19/2022 at 07:38 AM by lamap