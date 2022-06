- Ce patch supprime le chatoiement sur le mode performance PS4 Pro et PS5. - La qualité de l'image s'en trouve considérablement améliorée, ce qui fait du mode performance PS5 la meilleure option. - Les paramètres graphiques et les performances restent les mêmes que dans la version 1.13. - Les particules bénéficient également de l'élimination du shimmering. - Le mode Fidélité n'a pas changé.

posted the 06/03/2022 at 08:50 PM by suzukube