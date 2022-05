Déjà partagée ici l'année dernière par certains membres, l'infographie sur les éditeurs et les studios de l'industrie vidéoludique a été mise à jour.- Sony : La clôture de l'acquisition de Bungie est prévue pour le troisième trimestre de l'exercice 2022 + rumeurs acquisitions (Square Enix, Capcom, FromSoftware, CD Projekt RED)- Microsoft : La clôture de l'acquisition d'Activision-Blizzard est prévue pour l'été 2023- Take-Two Interactive Software : L'acquisition de Zynga a été officialisée le 23 mai dernier- Ubisoft : Indépendance totale mais espère une alliance avec un fonds d'investissement pour sortir de la Bourse- Electronic Arts : Vente ou fusion "à venir" -> Apple, Disney et Amazon sont sur le dossier- Embracer Group : "Qui dîne avec les grands les quitte avec la faim"- Tencent : Des investissements ici et là (prise de contrôle rampante)