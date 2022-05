Lors de sa sortie, Halo Infinite n'était pas au point, avec des problèmes d'animation, de frame-pacing et des problèmes supplémentaires dans les cutscenes. Certains problèmes ont été résolus après le lancement, mais c'est avec la sortie du patch de la saison 2 que certains problèmes de longue date ont enfin été résolus. Alex Battaglia et John Linneman enquêtent.

