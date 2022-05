Divers

Salut à tous, j'espère que vous allez bienVoilà, je suis en train de me tâter (en fait je suis même quasi décidé) à changer de TV. La mienne fonctionne toujours et je compte la garder puisqu'elle gère la 3D, ce que ne font plus les écrans actuels.Mais voilà, mon LG ne gère ni la 4K, ni le HDR, et quand je vois ce qui tourne sur les machines actuelles, je me dis que je perds quand même une partie du potentiel des jeux bien burnés techniquement. Par exemple, là où tout le monde trouve Forza Horizon 5 extraordinaire en 4K HDR au niveau visuel, perso je suis resté sur ma faim en ayant l'impression de voir un Forza 4 + avec mon 1080P sans HDR.Du coup j'ai regardé un peu les différentes promos (désolé je ne peux pas claquer 2000€ dans une TV en ce moment) et j'ai vu 3 écrans qui m'intéressent bien et qui rentrent dans mon budget.-le LG 65NANO75 :https://www.lcd-compare.com/televiseur-LG65NANO75-LG-65NANO75.htm .C'était mon choix au départ, car le moins cher pour avoir 4K et HDR sans être sur un LED basique (par basique j'entends que cet écran à une colorimétrie supérieure au LED classique sans non plus arriver aux QLED et OLED). Mais pas de HDR10+, de Dolby Vision, de VSYNC, ...-Le Samsung QE65Q67A :https://www.lcd-compare.com/televiseur-SAMQE65Q67A-SAMSUNG-QE65Q67A.htm .Là on passe sur du QLED, du coup niveau qualité des couleurs, clairement on passe au dessus de la LG, mais là encore le HDR est basique, et pas de VSYNC ... j'ai vu sur certaines critiques des défauts un peu cons, mais bon, je dois bien avouer que les couleurs sont vraiment attirantes.-Et enfin le Philips 70PUS7906 :https://www.philips.fr/c-p/70PUS7906_12/7900-series-televiseur-android-4k-uhd-led .Je vous avoue avoir un petit faible pour celui là car pour un prix situé entre les 2 cités plus haut, j'ai un 4K HDR (jusque là c'est pareil) mais avec HDR10+, Dolby Vision (mais je ne vois pas pour VRR, VSYNC, ...)Il a 4 sorties HDMI, une sortie optique, plus grand ... et l'ambilight que je trouve vraiment super niveau ambiance !!Par contre je ne trouve pas de critiques sur cet écran qui en parle à part les descriptifs techniques de base fournis sur le site officiel et qui sont repris partout !!Du coup concernant cet écran Philips, pour ceux qui s'y connaissent en contraste, et possibilités, et en sachant que j'ai un budget de 900/100€ max, est ce que vous pensez que cet écran vaut le coup ? Niveau utilisation ce sera console, PC, et Bluray !! J'ai un ampli (donc je m'en fous du son de la TV en lui même)Est ce que les noirs ne seront pas trop lumineux (problèmes du LED) par rapport aux 2 autres écrans ? Est ce que l'image est moins bien ou mieux que le LG Nano ???J'avoue que je suis à moitié perdu dans tout ces trucs techniques et quitte à lâcher 800 ou 900€ je n'ai pas envie de me tromper (le Philips malheureusement je ne l'ai pas vu tourner contrairement aux 2 autres).Du coup ces écrans valent-ils le coup (surtout le Philips qui me fait de l'oeil) pour mes jeux et films ?Merci d'avance pour vos conseils !!