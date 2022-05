Après honkai impact et genshin impact mihoyo et de retour avec ce nouveaux jeux d'actions , le jeux sortira sur smartphone mais aussi sur pc ,dommage que cela sois un gâcha l’ambiance a l'air ouf, une bêta sera disponibles plus tard cette année .Up: lien pour s’inscrire a la bêta https://zenless.hoyoverse.com/en-us