Top 5 des ventes de consoles au Japon, du 11 au 17 avril (chiffres Famitsu) :



1. Switch (60 289)

2. PS5 (11 259)

3. Xbox Series (5 742)

4. 3DS (224)

5. PS4 (15)



Faites ce que vous voulez de cette information.



Au passage



Il s'est vendu en 17 mois plus de Xbox Series X|S aux USA que de Xbox 360 sur ses 17 premiers mois de vente.



Xbox Series X|S vs Xbox 360 sales comparison after 17 months:



XSX|S: 13.87M

X360: 9.38M



After 17 months the Xbox Series X|S is ahead of the Xbox 360 by 4.49M units.



Source VGChartz