Salut tout le monde. Actuellement au boulot, je m’ennuie et je suis en train de tout simplement réfléchir à des univers de jeux vidéo qu’on a peu ou pas l’habitude de voir. Du coup ma question est « Quel univers de jeux vous aimeriez voir ? ». J’adorerai perso un vrai jeu dans un univers Amérindien. Quelque chose de très naturel un peu à la manière d’un Wild (paix à son âme), quelque chose de spirituel avec de belles musiques etc… un peu ras le bol de l’histoire anglaise, japonaise ou americaine. Y’a tellement d’autres possibilités inexploitées. Et toi ? Ça serait quoi ?

posted the 04/17/2022 at 12:56 AM by breizhdrake