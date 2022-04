Vous ne voulez pas que les salariés de l'entreprise acquise soient démotivés au moment de la fusion parce que les cadres supérieurs ont encaissé leur dû et sont tous allés s'acheter des Ferrari (...) Il est tout à fait naturel que nous soyons prêts à recommencer et à aider une autre entreprise (...) Si un jour je me réveille et que je me dis : "Je ne sais pas ce qui se passe dans le secteur des jeux vidéo et rien de tout cela ne m'intéresse", ce sera le jour où je me dirai que je dois me trouver d'autres passe-temps.

Créée l'année dernière par Jack Tretton (Sony Computer Entertainment America) et Bruce Hack (Vivendi Games) suite à une première levée de fonds de 225 millions de dollars, la SPAC (Special Purpose Acquisition Company ou "société d'acquisition à vocation spécifique") PowerUp Acquisition devait réaliser un premier rachat d'ici 18 mois, mais de nouveaux investisseurs, grâce à une entrée en Bourse en février dernier, ont permis de raccourcir le délai de trois mois, mais également de viser plus gros sur le marché puisque la société cherche à acquérir un éditeur ou un studio valant au minimum entre un ou deux milliards de dollars. Et ce n'est que le début.Le métavers, le "gaming adjacent", la blockchain et la crypto sont des domaines qui intéressent PowerUp Acquisition mais ils doivent être connectés aux jeux vidéo. Jack Tretton estime avoir l'expérience pour trouver le bon candidat, mais également faciliter son intégration pour éviter que certains talents ne partent ailleurs. Lors de son passage chez Sony, où il a supervisé l'achat de plusieurs studios de premier plan comme Naughty Dog, il a compris que l'acquisition d'une société nécessite un engagement au-delà du niveau de la direction.